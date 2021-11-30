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Происшествия30 ноября 2021 13:28

Житель Ржева сделал травмат из сигнального пистолета

Ему грозит срок за незаконное изготовление оружия
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Полиция проверяет, для чего предназначался пистолет Фото: архив "КП"

Полиция проверяет, для чего предназначался пистолет Фото: архив "КП"

Сотрудниками Ржевского отдела полиции Тверской области задержан мужчина, подозреваемый в незаконном обороте оружия.

38-летний ранее судимый житель Ржева, по данным оперативников уголовного розыска, купил в интернете сигнальный пистолет и, заменив ствол ракетницы, переделал его под стрельбу травматическими патронами. Оружие изъято.

По части 1 статьи 223 УК РФ «Незаконное изготовление оружия» возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.