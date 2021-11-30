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Происшествия30 ноября 2021 13:22

Житель Тверской области украл алкоголь из магазина

Подозреваемого задержала Росгвардия
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Подозреваемого задержала Росгвардия Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

Подозреваемого задержала Росгвардия Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

Кнопка тревожной сигнализации сработала в одном из продуктовых магазинов в Бологое. На место выехал наряд группы задержания отделения вневедомственной охраны по Бологовскому району Управления Росгвардии по Тверской области. Заведующая рассказала, что в торговом зале мужчина украл алкоголь и выбежал из магазина. Продавец пытался догнать злоумышленника, но тот скрылся в подъезде одного из домов. Росгвардейцы совместно с полицейскими опросили свидетелей, подозреваемого в грабеже - 34-летнего местного жителя задержали в квартире. По статье "Грабеж" возбуждено уголовное дело.