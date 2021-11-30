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Происшествия30 ноября 2021 13:04

В Твери пьяный мужчина убил знакомую

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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По факту убийства возбуждено уголовное дело

По факту убийства возбуждено уголовное дело

Фото: Евгения ГУСЕВА

Московским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области расследуется уголовное дело по факту убийства 44-летней женщины.

Тело с признаками насильственной смерти было найдено в квартире.

Сотрудниками МВД и Следственного комитета установлена причастность к совершению убийства женщины ее 50-летнего знакомого.

Установлено, что преступление было совершено с 20 по 23 ноября 2021 года. Мужчина нанес женщине колото-резаные ранения. Возбуждено уголовное дело.