В Твери пьяный мужчина убил знакомую

По факту убийства возбуждено уголовное дело Фото: Евгения ГУСЕВА

Московским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области расследуется уголовное дело по факту убийства 44-летней женщины.

Тело с признаками насильственной смерти было найдено в квартире.

Сотрудниками МВД и Следственного комитета установлена причастность к совершению убийства женщины ее 50-летнего знакомого.

Установлено, что преступление было совершено с 20 по 23 ноября 2021 года. Мужчина нанес женщине колото-резаные ранения. Возбуждено уголовное дело.