Тверской фонд обязательного страхования планируется увеличить до 19 млрд рублей

В регионе прогнозируется рост объема финансирования ТФОМС. Фото: Алина МАКЕЕВА

На заседании правительства региона 30 ноября представлен проект бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Тверской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Губернатор Игорь Руденя отметил, что в регионе заложены средства на модернизацию областного онкодиспансера.

Также будет выделены деньги на развитие в Верхневолжье сети центров амбулаторной онкологической помощи.

Финансирование фонда в следующем году планируется увеличить до 19 млрд рублей (в 2020-м – 17,3 млрд рублей). В 2024 году предусмотрено уже 20,6 млрд рублей.

Из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования для Тверской области в 2022 году ожидается субвенция в размере 17,9 млрд рублей – на 1,1 млрд рублей больше, чем в текущем году.

На 2022 год заложены стимулирующие выплаты медикам (их размер будет известен по итогам распоряжения федерального правительства) и дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в период распространения COVID-19.