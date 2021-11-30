На дороги Твери выведено 30 единиц техники

На дороги Твери вышло 30 единиц техники Фото: администрация Твери

В Твери 30 ноября в связи с погодными условиями МУП «ЖЭК» вывело на линию спецтехнику для уборки снега и противогололёдной обработки улиц.

Днем на обработку проезжей части улиц города вышло порядка 30 единиц техники – комбинированные дорожные машины, тракторные щётки, «Чистики», пескоразбрасыватели. Крупные магистральные улицы убирают ночью.

Ручную уборку тротуаров, подходов к пешеходным переходам, остановок производят более 100 дворников.

Уборку снега на придомовых территориях проводят управляющие организации под контролем администрации.