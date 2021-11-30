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Общество30 ноября 2021 11:36

На дороги Твери выведено 30 единиц техники

Тротуары убирают более сотни дворников
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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На дороги Твери вышло 30 единиц техники Фото: администрация Твери

На дороги Твери вышло 30 единиц техники Фото: администрация Твери

В Твери 30 ноября в связи с погодными условиями МУП «ЖЭК» вывело на линию спецтехнику для уборки снега и противогололёдной обработки улиц.

Днем на обработку проезжей части улиц города вышло порядка 30 единиц техники – комбинированные дорожные машины, тракторные щётки, «Чистики», пескоразбрасыватели. Крупные магистральные улицы убирают ночью.

Ручную уборку тротуаров, подходов к пешеходным переходам, остановок производят более 100 дворников.

Уборку снега на придомовых территориях проводят управляющие организации под контролем администрации.