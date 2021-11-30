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Общество30 ноября 2021 11:28

В Тверской области из-за погоды ухудшилась дорожная обстановка

Будьте внимательны и осторожны
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Жителей Тверской области предупреждают об ухудшении дорожных условий

Жителей Тверской области предупреждают об ухудшении дорожных условий

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Тверской области из-за погоды 30 ноября ухудшилась дорожная обстановка. Накануне региональное МЧС предупредило жителей об осадках.

В районах области и в Твери выпал мокрый снег, осадки продолжаются, на дорогах - гололедица.

В ночь на 1 декабря синоптики прогнозируют похолодание до -10 градусов и усиление северо-западного ветра порывами 12-17 м/с.

Водителей призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию, особенно на перекрестках, пешеходных переходах, мостах.

- В условиях гололедицы и осадков ограничьте использование автотранспорта, по возможности воздержитесь от поездок по городу, - призывает МЧС.

Будьте внимательны и осторожны!