В Тверской области из-за погоды ухудшилась дорожная обстановка

Жителей Тверской области предупреждают об ухудшении дорожных условий Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Тверской области из-за погоды 30 ноября ухудшилась дорожная обстановка. Накануне региональное МЧС предупредило жителей об осадках.

В районах области и в Твери выпал мокрый снег, осадки продолжаются, на дорогах - гололедица.

В ночь на 1 декабря синоптики прогнозируют похолодание до -10 градусов и усиление северо-западного ветра порывами 12-17 м/с.

Водителей призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию, особенно на перекрестках, пешеходных переходах, мостах.

- В условиях гололедицы и осадков ограничьте использование автотранспорта, по возможности воздержитесь от поездок по городу, - призывает МЧС.

Будьте внимательны и осторожны!