За покушение на убийство женщины и пятерых детей будут судить жителя Тверской области

Семья успела выйти, а дом полностью сгорел Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Следственным отделом областного Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина иностранного государства 1972 года рождения. Мужчину обвиняют в покушении на убийство двух и более лиц, в умышленном уничтожении имущества (ч. 1 ст. 119 УК РФ, ч. 3 ст. 30 п.п. «а, в, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 2 ст. 167 УК РФ).

В ходе предварительного следствия установлено, что в августе 2021 года пьяный обвиняемый угрожал вилами и ножом несовершеннолетним дочерям сожительницы. 8 сентября в деревне Михайлова Гора Бежецкого района, после ссоры с сожительницей, мужчина поджег тряпки на чердаке жилого дома, в котором спали женщина и пятеро детей. Одна из девочек вовремя проснулась и сообщила о пожаре матери. Семья успела выйти, а дом полностью сгорел.

Следователями, во взаимодействии с полицией, подозреваемый был задержан. Установлены обстоятельства преступления.

Уголовное дело направлено в суд.