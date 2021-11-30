В Тверской области за выходные оштрафовали 57 пьяных водителей

Госавтоинспекция подвела итоги "Контроля трезвости" Фото: УГИБДД России по Тверской области

Госавтоинспекция Тверской области подвела итоги "Контроля трезвости". Профилактическое мероприятие состоялось в выходные.

С 26 по 28 ноября инспекторами остановлено 57 водителей с признаками опьянения, 13 из них - в Твери. В отношении всех нарушителей составлены необходимые материалы.

УГИБДД России по Тверской области напоминает, что управление автомобилем в состоянии опьянения (впервые) наказывается административным штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

Передавайте информацию о пьяных водителях по телефонам полиции: 02, 102 или 112.