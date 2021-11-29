В Тверской области после похищения человека возбуждено уголовное дело

Возбуждено и расследуется уголовное дело Фото: Евгения ГУСЕВА

Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области по факту похищения человека возбуждено уголовное дело по п.п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 126 УК РФ.

По версии следствия, 10 ноября 2021 года в Твери неизвестные похитили 33-летнего мужчину, посадили его в автомобиль и выезли на участок около деревни Константиновка. На месте мужчину избили и угрожали.

- Проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления, а также установление их местонахождения, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Предполагается, что потерпевший может быть причастен к поджогам автомобилей в Твери. Заказчиком вступал ранее арестованный судом, по подозрению в убийстве предпринимателя на территории тверского региона, мужчина.

Расследование уголовного дела продолжается.