Тверской детский омбудсмен рассказала, как получить информацию о детских выплатах

Семьям с детьми положены льготы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тверской детский омбудсмен Лариса Мосолыгина опубликовала подсказку для родителей о том, как узнать всю необходимую информацию о детских выплатах и льготах, положенных семьям с детьми.

"Все вопросы, касающиеся мер поддержки семей с детьми в Тверской области, вы можете прояснить на портале "Тверская семья", - пишет уполномоченный по правам ребёнка. - Жмите на линк "МОИ ЛЬГОТЫ", заполняйте данные и посмотрите, на какие государственные меры поддержки ваша семья вправе рассчитывать.

Ответы на конкретные вопросы можно узнать в разделе "Вопрос-ответ". Если же проблема так и не нашла решения, на сайте есть форма обратной связи. Лариса Мосолыгина также добавила, что портал пока находится в стадии наполнения, но там уже есть много полезной информации про безопасность детей, образование, здоровье, спорт, досуг и отдых.