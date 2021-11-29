В Твери состоится вручение 17-й литературной премии "Золотая тыква"

Вручение премии обычно сопровождается творческими номерами. Фото: Павел КЛОКОВ

10 декабря в 17:00 в актовом зале тверской библиотеки имени Горького пройдёт вручение литературной премии "Золотая тыква". "Золотая тыква" - ежегодная литературная премия, учреждённая Тверским союзом литераторов, региональной организацией Российского союза профессиональных литераторов.

Когда-то премия была городской, позже областной, а в последние годы носит статус общероссийской. Её вручают поэтам, писателям, литературным критикам. Существует специальная номинация "Гнилая тыква", которую дают за самые неоднозначные произведения.

Вручение премии обычно сопровождается творческими номерами. В этом году ожидаются выступления поэтов и прозаиков, выставка работ фотографа Романа Какоткина. Музыкальное сопровождение - рок-группа "Синдикат".

- А также ожидается посещение церемонии Бэтменом – по крайней мере, договорённость с ним уже есть, - интригуют организаторы.

На церемонии также будет разыграна дизайнерская вязаная тыква.