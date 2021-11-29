Следователи раскрыли уголовное дело об убийстве в Кимрах Тверской области

Уголовное дело направлено в суд Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

Преступление было совершено 12 августа 2021 года. В Кимрах двое мужчин вместе выпивали и поссорились. Один сначала избил другого, а потом нанес несколько ножевых ранений. Потерпевший скончался.

Подозреваемый был оперативно установлен сотрудниками уголовного розыска МО МВД России «Кимрский» и задержан. Следователем и криминалистом произведен осмотр места происшествия, изъято предполагаемое орудие преступления. Установлены все обстоятельства происшествия.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.