Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия29 ноября 2021 12:13

Следователи раскрыли уголовное дело об убийстве в Кимрах Тверской области

Там мужчина расправился с собутыльником
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Уголовное дело направлено в суд

Уголовное дело направлено в суд

Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

Преступление было совершено 12 августа 2021 года. В Кимрах двое мужчин вместе выпивали и поссорились. Один сначала избил другого, а потом нанес несколько ножевых ранений. Потерпевший скончался.

Подозреваемый был оперативно установлен сотрудниками уголовного розыска МО МВД России «Кимрский» и задержан. Следователем и криминалистом произведен осмотр места происшествия, изъято предполагаемое орудие преступления. Установлены все обстоятельства происшествия.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.