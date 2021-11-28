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Экономика28 ноября 2021 10:07

Школьников и студентов Твери будут учить финансовой грамоте

Мероприятие приурочено ко Дню банковского работника
Олег ХАДАЕВ
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Школьников и студентов будут учить правильно управлять деньгами.

Школьников и студентов будут учить правильно управлять деньгами.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Твери на площадке мультимедийного исторического парка «Россия - Моя история» пройдут банковские дни, приуроченные ко Дню банковского работника.

В рамках трёхдневного марафона, с 30 ноября по 2 декабря, для школьников и студентов состоятся лекции, викторины, мастер-классы, выставки и практические занятия.

По мнению губернатора Тверской области Игоря Рудени, с основами финансовой грамотности и предпринимательской деятельности подрастающее поколение необходимо знакомить со школьной скамьи.

Кроме того, в рамках мероприятия будет работать выставка «Время и деньги», которая познакомит участников банковских дней с историей российских денег.

Также представители Банка России окажут индивидуальные консультации преподавателям по работе с профильными учебными изданиями по финансовой грамотности, а тверским библиотекам будут переданы в дар комплекты учебной литературы.