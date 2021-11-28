Тот самый, пока безымянный дуб. Фото: ПТО

В голосовании за имя дубу в Твери лидирует «дуб вековой».

19 ноября, на заседании правительства, было принято решение присвоить 170-летнему дубу статуса памятника природы.

Дуб растёт на улице Андрея Дементьева, рядом с домом поэзии Андрея Дементьева.

Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области организовало на своём сайте голосование с предложенными вариантами названий.

По данным на утро 28 ноября лидирует «дуб вековой», расклад такой: Дуб Скорбященский — 3% или 54 голоса; Дуб Достоевского 7%, 134; Дуб поэтический — 10%, 199; Дуб у Гальяни — 24%, 490; Дуб вековой — 56%, 1133 голоса.

Голосование завершится 15 декабря.