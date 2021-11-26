В Тверской области запустят пассажирские микроавтобусы с обеззараживателями воздуха

Новая модель. Фото: ПТО

Тверская область станет одним из первых регионов страны, где на маршруты общественного транспорта выйдет новая модель низкопольных микроавтобусов «ГАЗель City». Об этом сообщает региональное правительство.

Эти модели в марте 2022 года сначала запустят в Конаковском районе - на маршруты с небольшим количеством пассажиров. Жителям не стоит беспокоиться - там будут курсировать и обычные большие автобусы «Транспорта Верхневолжья».

26 ноября новую модель осмотрел губернатор Игорь Руденя. Какие впечатления от микроавтобуса остались у главы региона, не сообщается.

«ГАЗель City» - микроавтобус с новой компоновкой кузова, рассчитанный на перевозку 22 человек. Он отличается высоким салоном, широкой двойной дверью и просторным проходом между рядами сидений. Внутри предусмотрена система обеззараживания воздуха и дезинфекции поручней.

Машина отвечает требованиям программы «Доступная среда» - она низкопольная и оснащена пандусом.

Сейчас автобусы «Транспорта Верхневолжья» работают в Твери и Калининском районе, Кимрской, Ржевской, Старицкой и Зубцовской агломерациях.

Ежедневно на 195 маршрутов выходит 585 синих автобусов. Планируется, что новая модель охватит все муниципалитеты, в регионе будут работать 1430 автобусов «Транспорта Верхневолжья».

Губернатор (слева) осмотрел новый микроавтобус. Фото: ПТО