В Твери до 3 декабря перекрыли улицу Новая Заря

В Твери перекрыли улицу Новая Заря Фото: Виктор Буздин

В Твери с 13:00 дня 26 ноября до 23:00 вечера 3 декабря 2021 года перекрыли улицу Новая Заря. Движение ограничено на участке от Третьяковского переулка до Затверецкого бульвара.

На территории будут проводиться коммунальные работы. Постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Обеспечен проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд и въезд из которых осуществляется на перекрытый участок.

Будьте внимательны и заранее планируйте маршруты.