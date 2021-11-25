Вандалы сломали новый макет исторического Калязина в Тверской области

Вандалы сломали уникальный макет в Калязине Фото: администрация Калязинского района

В Калязине Тверской области неизвестные вандалы сломали новый макет исторической части города, установленный на набережной.

Сломанную башенку утром, 25 ноября, заметили рабочие. О неприятном происшествии рассказали в пресс-службе администрации Калязинского района.

- Сообщаем, что на территории спуска ведется видеонаблюдение, материалы которого переданы в полицию и изучаются, - сообщили власти и призвали жителей бережнее относиться к своему городу и сообщать об актах вандализма.

Напомним, что уникальный бронзовый макет части города до затопления установили на набережной Калязина около недели назад. Макет на специальном бронзовом постаменте был доставлен из Твери. Это центральный художественный элемент проекта по благоустройству старой части города.

Новый арт-объект отлично вписался в архитектуру набережной и был с большим одобрением встречен пользователями соцсетей и горожанами.

- Мы все стараемся, чтобы сделать наш город лучше, чище, интереснее. Почему находится кто-то, кто позволяет себе портить созданное трудом и стараниями других для общего блага! - отмечают в администрации.