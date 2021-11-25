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Общество25 ноября 2021 13:23

Жители Тверской области напишут «Краеведческий диктант»

Оценить свои знания в литературном краеведении смогут все желающие от 14 лет
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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Центральной площадкой станет тверская Горьковка.

Центральной площадкой станет тверская Горьковка.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Областная культурно-просветительская акция «Краеведческий диктант» – «Тверской Парнас» - это регулярное мероприятие, направленное на популяризацию знаний о родной земле. Тема диктанта в этом году - литературная жизнь Тверской области.

Диктант состоится 27 ноября в областной библиотеке имени Горького (нужно зарегистрироваться) и в центральных библиотеках районов и округов региона.

Диктант включает 20 тестовых заданий с вариантами ответов. Авторами-составителями выступило профессиональное библиотечное сообщество при поддержке постоянных партнёров акции – отделения Российского исторического общества в Твери и областного краеведческого общества.

Написать диктант могут все желающие в возрасте от 14 лет. Участие возможно как очно, так и онлайн. Полный список площадок смотрите здесь. Задать вопрос можно по телефону (4822) 32-19-33.