В Тверской области в этом году отремонтировали 28 км дороги к озеру Селигер

В регионе наращивают объемы дорожных работ. На это выделяются большие деньги по нацпроекту. Фото: ПТО

28 км автотрассы Торжок – Осташков, которая ведет к озеру Селигер и Нило-Столобенской пустыни, отремонтировано по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Это один из главных турмаршрутов региона.

- Туристическая значимость - один из критериев, на основании которых по поручению губернатора Игоря Рудени формировался перечень объектов программы дорожных работ, - сообщает пресс-служба областного правительства.

Дорога Торжок – Осташков соединяет между собой северо-западные районы тверского региона, а также обеспечивает их связь с федеральными трассами М-10 «Россия» и М-11 «Нева».

Ранее по нацпроекту было отремонтировано 30 км трассы. В 2021 году ремонт выполнен в Кувшиновском районе на двух участках: с 39 км по 51 км и с 53 км по 68 км.

При ремонте применялась технология регенерации - асфальтобетонное покрытие сначала отфрезеровали, после чего устроили выравнивающий слой из органоминеральной смеси. Сверху положили два слоя асфальтобетона.

За следующие два года запланировано отремонтировать эту трассу на всем ее протяжении.