В роддоме №2 в Твери закрывают ковидный госпиталь

Роддом №2 будет работать в прежнем режиме Фото: Мария ЛЕНЦ

В родильном доме №2 в Твери закрывают ковидный госпиталь. С 8 декабря 2021 года он будет работать в прежнем режиме.

- С 8:00 утра мы начинаем работать как роддом и открываем свои двери для всех желающих, - сообщает администрация роддома в официальной группе медучреждения.

Напомним, что роддом несколько раз закрывали под ковидный госпиталь. 24 сентября 2021 года из-за сложной эпидобстановки он был закрыт на неопределенный срок. Женщин направляли в другие роддома.

По данным оперштаба на 25 ноября, в Тверской области лабораторно подтверждено 377 новых случаев коронавируса. 74 281 заразившийся излечился от инфекции, умерли - 2061.

Прививку сделали 545 560 человек, за сутки привито 3792 человека.