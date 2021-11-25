Жители Тверской области смогут рассказать о долгах по зарплате

Полковник юстиции Альберт Кизимов проведет прием граждан Фото: СУ СК РФ по Тверской области

26 ноября руководитель следственного управления полковник юстиции Альберт Кизимов проведет прием граждан по вопросам выявления, предупреждения и расследования преступлений, связанных с невыплатой заработной платы, нарушением трудового законодательства.

Бывшие и действующие работники, перед которыми имеется задолженность по заработной плате, могут обратиться в следственное управление СУ СК РФ по Тверской области с 11:00 до 13:00.

Предварительная запись по телефонам: (4822) 65-63-31, 65-63-34, 65-62-36.