Предприятие в Тверской области выдавало свиные котлеты за говяжьи

Свиные котлеты выдавали за говяжьи
Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
Мониторинговой группой Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям в ходе анализа ФГИС «Меркурий» был выявлен факт оборота некачественной продукции.
Ветеринарная сопроводительная документация одним из кафе в Тверской области была оформлена на говяжьи котлеты при том, что продукция была сделана из свинины.
Управлением Россельхознадзора уполномоченному лицу компании было направлено предупреждение о недопустимости нарушения.
Спустя неделю специалисты зафиксировали повторное аналогичное нарушение. Уполномоченному лицу хозяйствующего субъекта был приостановлен доступ к системе оформления документации на 30 дней.
Ведомством принимаются меры по недопущению оборота некачественной продукции на территории региона.