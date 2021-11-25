Предприятие в Тверской области выдавало свиные котлеты за говяжьи

Свиные котлеты выдавали за говяжьи Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Мониторинговой группой Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям в ходе анализа ФГИС «Меркурий» был выявлен факт оборота некачественной продукции.

Ветеринарная сопроводительная документация одним из кафе в Тверской области была оформлена на говяжьи котлеты при том, что продукция была сделана из свинины.

Управлением Россельхознадзора уполномоченному лицу компании было направлено предупреждение о недопустимости нарушения.

Спустя неделю специалисты зафиксировали повторное аналогичное нарушение. Уполномоченному лицу хозяйствующего субъекта был приостановлен доступ к системе оформления документации на 30 дней.

Ведомством принимаются меры по недопущению оборота некачественной продукции на территории региона.