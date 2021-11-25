Житель Тверской области задержан за кражу квадроцикла

Подозреваемого задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию о краже квадроцикла марки "Ирбис" заявил 50-летний житель села Луковниково Старицкого района. Транспортное средство было украдено из гаража, ущерб составил 100 000 рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Ориентировку на квадроцикл разослали дежурным нарядам. Пропажу нашли недалеко от дороги в деревне Бережки Старицкого района.

Подозреваемого - ранее судимого 18-летнего местного жителя задержали. Он рассказал, что хотел похитить квадроцикл для личных нужд.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Злоумышленник взят под стражу. Ведется следствие.