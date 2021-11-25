В Твери в 2022 году запланировано отремонтировать свыше 77 км дорог

Определены планы по ремонту дорог Твери в следующем году. Фото: Алина ПЕТРОВА

В программе дорожных работ в Твери на 2022 год поставлены задачи по ремонту более 77 км уличной сети. Эти планы рассмотрены на совещании в областном правительстве, которое провел губернатор Игорь Руденя.

В 2022 году работы на улицах города будут вестись по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» и в рамках регионального закона о городе воинской славы.

- По нацпроекту в Твери планируют отремонтировать 52 км улиц - всего это 52 объекта. В Заволжском районе приведут в нормативное состояние около 13 км улиц, в Московском – свыше 20 км, в Пролетарском - порядка 7 км, в Центральном - более 11 км. В рамках финансирования по закону о городе воинской славы будет вестись реконструкция Бежецкого шоссе, капремонт проезда от Краснофлотской набережной к гребной базе на Волге и улицы Республиканская, - уточнила пресс-служба областного правительства.

С прошлого года в Твери возобновлен системный ремонт тротуаров. Эта работа будет продолжена во всех районах города.

Напомним, что в этом году в Твери в план ремонтных работ в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» было включено 70 участков протяжённостью более 61,6 км.