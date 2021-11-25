Женский турнир по баскетболу проходит в Твери Фото: администрация Твери

В Твери проходит городской чемпионат по баскетболу среди женских команд.

К участию в состязаниях допускаются женские команды клубов, организаций, учебных заведений города Твери. Состав команды - не более 18 спортсменов, на игру - 12 человек, тренер, сопровождающий.

Соревнования проводятся в два этапа: I этап – групповой, игры проходят по круговой системе; II этап – финал 4-х: 1-4, 2-3.

Финал игр состоится 17 декабря в спортивном зале ТГТУ на ул. Маршала Конева, д. 12.