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Общество25 ноября 2021 8:58

Для самозанятых в Тверской области снизили ставку по займам

Об этом сообщает правительство региона
Алексей АНДРЕЕВ
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Теперь самозанятые могут получить заём под 1% на сумму от 50 тыс. рублей до 500 тыс. рублей.

Теперь самозанятые могут получить заём под 1% на сумму от 50 тыс. рублей до 500 тыс. рублей.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Фонд содействия предпринимательству Тверской области снизил ставку по займам для самозанятых жителей региона до 1%. Обновленные условия начали действовать с 23 ноября 2021 года.

Теперь самозанятые могут получить заём под 1% на сумму от 50 тыс. рублей до 500 тыс. рублей и на срок до 24 месяцев. При этом заём на сумму до 250 тыс. рублей предоставляется без залога и поручительства.

- Специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» начал действовать на территории Верхневолжья с 1 июля 2020 года. По мнению губернатора Игоря Рудени, одним из преимуществ его введения является возможность получать государственную поддержку для развития своего бизнеса. Кроме того, переход на этот налоговый режим позволяет индивидуальным предпринимателям сократить расходы на налоговые платежи, - отмечает пресс-служба областного правительства.

Оставить заявку на оформление займа можно по телефону (8822) 78-78-58.