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Происшествия25 ноября 2021 6:13

Двух пенсионерок в Твери мошенники обманули на 390 000 рублей

Женщины отдали деньги, чтобы "помочь родственникам"
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Мошенники обманули женщин на 390 000 рублей

Мошенники обманули женщин на 390 000 рублей

Фото: Валерий РОМАНОВ

75-летняя жительница Центрального района лишилась 300 000 рублей после звонка незнакомки. Звонившая представилась внучкой женщины, соврала, что попала в ДТП и попросила денег для возмещения вреда. Деньги потерпевшая передала курьеру.

Аналогичным способом мошенники обманули на 90 000 рублей 86-летнюю жительницу Заволжского района.

На поиск злоумышленников ориентированы патрульные экипажи и сотрудники оперативных служб.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ.