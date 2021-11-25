Двух пенсионерок в Твери мошенники обманули на 390 000 рублей

Мошенники обманули женщин на 390 000 рублей Фото: Валерий РОМАНОВ

75-летняя жительница Центрального района лишилась 300 000 рублей после звонка незнакомки. Звонившая представилась внучкой женщины, соврала, что попала в ДТП и попросила денег для возмещения вреда. Деньги потерпевшая передала курьеру.

Аналогичным способом мошенники обманули на 90 000 рублей 86-летнюю жительницу Заволжского района.

На поиск злоумышленников ориентированы патрульные экипажи и сотрудники оперативных служб.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ.