Исполняющим обязанности председателя Тверского областного суда назначен Михаил Золин

Михаил Петрович Золин. Фото: Тверской областной суд

Приказом председателя Верховного Суда Российской Федерации назначен исполняющий обязанности председателя Тверского областного суда, им стал Михаил Золин.

Михаилу Петровичу Золину 65 лет. Прежде работал в должности заместителя председателя Тверского областного суда и возглавлял судебную коллегию по гражданским делам (с 2016 года). Общий судейский стаж Михаила Золина - свыше 15 лет, большую часть из которых он трудился в Тверском областном суде. Имеет награду "За трудовую доблесть" и знак отличия "За усердие" II степени.

Экс-председатель Тверского областного суда Александр Карташов недавно сложил с себя полномочия, так как был назначен на должность председателя Липецкого облсуда указом Президента РФ от 8 ноября 2021 года. Тверской областной суд он возглавлял с 2009 года.