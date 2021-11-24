В Литвинках в Твери произошло массовое ДТП с автобусом

Массовое ДТП с автобусом в Литвинках Фото: vk.com/podslyshano_y_voditelei69/Мария Суслова

Авария произошла около 18:23 вечера 24 ноября у дворца культуры в поселке Литвинки в Твери.

Водитель автобуса "Транспорта Верхневолжья" устроил массовое ДТП с участием шести машин. О происшествии сообщили очевидцы в группе "Подслушано у водителей. Тверь" в соцсети. Люди отмечают, что автобус занесло на повороте.

Информация о ДТП уточняется. По предварительным данным, пострадавших нет. Машины были припаркованы, людей внутри не было.