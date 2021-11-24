Президент наградил епископа Ржевского и Торопецкого Адриана

Епископ Адриан - во время праздничного богослужения. Фото: VK/Ржевская епархия

Президент России подписал Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации». За большой вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных и культурных традиций, активную просветительскую деятельность орденом Дружбы награжден епископ Ржевский и Торопецкий Адриан.

С наградой архиерея поздравил губернатор Игорь Руденя.

- На государственном уровне по достоинству оценены Ваши многогранные труды, связанные с сохранением духовно-нравственных и культурных традиций нашего народа. Не сомневаюсь, что Ваши пастырская мудрость, щедрое сердце, искренняя преданность идеалам Православия будут и впредь вносить важный вклад в развитие Верхневолжья, - говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

Епископ Ржевский и Торопецкий Адриан родом из Москвы. В клир Тверской епархии был принят в 1993 году. В 2011 году избран епископом Бежецким. Затем решением Священного Синода назначен на новобразованную Ржевскую кафедру.

Является преподавателем кафедры теологии Тверского госуниверситета. При нем со дня основания Ржевской епархии построено 17 храмов и 13 часовен.

Во всех благочиниях Ржевской епархии созданы пункты продуктовой и вещевой помощи для семей с невысоким доходом. С 2019 года проводится акция «Корзина доброты» по оказанию поддержки малоимущим пенсионерам.

В 2017 году по инициативе епископа Адриана создан духовно-просветительский центр.

Ржевская епархия является организатором Торопецкой Свято-Тихоновской православной международной научно-практической конференции «Пастырь добрый».