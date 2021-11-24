Семи предприятиям Тверской области предоставят льготные займы по программе «Оборотный капитал»

В областном правительстве решили поддержать еще семь компаний. Фото: ПТО

Решение о предоставлении поддержки в виде льготных займов по программе "Оборотный капитал" еще семи компаниям Верхневолжья принято на заседании областной бюджетной комиссии.

Льготные займы предоставляются Фондом развития промышленности Тверской области в рамках регионального пакета мер поддержки бизнеса. Он был принят весной 2020 года в связи с пандемией по инициативе губернатора Игоря Рудени.

На заседании была поддержана заявка предприятий разных отраслей, в том числе специализирующихся на производстве хлеба, стеклотары, стройматериалах, ремонте сельхозтехники.

- В общей сложности предприятиям на льготных условиях предоставят 135 млн рублей сроком на 18 месяцев под 1,5% годовых. Полученные средства компании направят на закупку материалов, сырья и комплектующих для производства, - уточнила пресс-служба областного правительства.