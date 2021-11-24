Пожарные спасли лебедят, замерзающих на водоеме в Тверской области

Лебедей нашли в камышах и доставили на берег Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Ржевские пожарные спасли лебедят, которые замерзали на реке Ракитня в деревне Мончалово Ржевского района. Информация о птицах, которые остались без родителей, появилась в соцсети еще месяц назад.

Зоозащитники начали искать помощи. Тем временем река начала замерзать, осталась лишь небольшая полынья. На крыло лебеди еще не встали и с наступлением холодов могли погибнуть.

О птицах стало известно региональному МЧС.

На место были направлены спасатели Ржевского пожарно-спасательного гарнизона. Спасательная операция была согласована с Министерством природных ресурсов и экологии Тверской области.

До птенцов, которые прятались в камышах, добирались на лодке.

- Во время спасательной операции сотрудникам МЧС России помогали государственный охотничий инспектор Ржевского района Роман Романов и местные жители, - сообщили в ГУ МЧС России по Тверской области.

Лебедей временно приютили неравнодушные граждане. По телефону они на связи с орнитологом. В ближайшее время птиц заберут в специализированный центр, где они смогут пройти реабилитацию.