Следователи проверяют информацию о похищении и пытках жителя Твери

Правоохранители проверяют сообщение о похищении в Твери мужчины. Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

О том, что жителя Твери похитили прямо в центре города, сообщил в соцсети депутат Тверской городской Думы Максим Жирков.

Всё произошло 10 ноября. Некий мужчина выходил из спорт-клуба, когда на него набросились несколько человек с электрошокерами и дубинками. Они схватили потерпевшего и затащили в машину. Угрожали оружием и пытали шокером.

"Дмитрию чудом удалось вырваться и убежать. В этот же день он был госпитализирован в 4-ю городскую больницу с множественными травмами", - рассказывает депутат и высказывает уверенность, что нападение, совершённое средь бела дня, не останется без внимания правоохранителей.

Сообщение Максима Жиркова было растиражировано в СМИ. Сейчас информацию о похищении проверяют следственные органы и полиция.