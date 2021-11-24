Военная академия ВКО в Твери приглашает на День открытых дверей 27 ноября

В военной академии ВКО пройдет День открытых дверей Фото: vavkotver.ru

27 ноября 2021 года Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова проводит День открытых дверей.

Мероприятие состоится в клубе академии. Будет представлена оружейная экспозиция, награды и достижения академии.

Поступающим и их родителям проведут экскурсию по учебному заведению и расскажут об академии.

Начало мероприятия в 10:00 по адресу: г. Тверь, ул. Жигарева, 50.

На территории действует масочный режим!

Желающие смогут поучаствовать в событии онлайн. На канале академии в YouTube будет организована онлайн-трансляция.