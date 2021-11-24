Коммунальщиков в Тверской области обвиняют в гибели свыше 470 рыб в реке

В реке из-за нечистот погибла рыба. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

В Кашинском межрайонном суде решается вопрос о рассмотрении иска тверского отдела Московско-Окского территориального Управления Федерального агентства рыболовства к МУП «Коммунальное хозяйство» Кашинского городского округа.

Сотрудники надзорного ведомства обвиняют кашинских коммунальщиков в том, они допустили выпуск сточных вод в акваторию речки Вонжа - притока Кашинки, впадающей в Волгу (Угличское водохранилище). Соответственно, речь идет об объекте рыбохозяйственного назначения

- В результате погибла рыба в общем количестве 473 экземпляра. Ущерб причиненный водным биологическим ресурсам составил 138921 рублей, который истец просит взыскать с ответчика, - сообщила подробности пресс-служба Кашинского межрайонного суда