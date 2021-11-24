На полигоне в Тверской области летчики самолетов ИЛ-76 метали бомбы и стреляли из пушек

Летчики самолетов ИЛ-76 провели бомбометание и боевые стрельбы Фото: vk.com/mil

На полигоне Кушалино в Тверской области летчики самолетов ИЛ-76 провели бомбометание и боевые стрельбы из кормовых авиационных пушек. Вылеты транспортники осуществляли с аэродрома Кресты в Псковской области.

- Бомбометание выполнялось с высоты 500 метров по макетам самолетов условного противника, находящихся на взлетно-посадочной полосе. Точность применения авиационных бомб обеспечивалось штатным прицельно-навигационным комплексом самолетов Ил-76, - сообщило Миноброны России в официальной группе в соцсети.

Боевые стрельбы из пушечного вооружения проводились на высоте 400 метров.

- При выходе самолета на "вертикаль" - положение воздушного судна в воздухе прямо над целью, стрелок визуально обнаруживал цель и производил стрельбу из кормовой авиационной пушки ГШ-23. Стрельба производилась по наземным целям, обозначающим колонну техники условного противника на марше, - написано в сообщении.

Видео опубликовано в группе "Миноброны России".