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Происшествия24 ноября 2021 9:21

Жительница Твери поблагодарила полицейских за помощь в раскрытии преступления

У ее ребенка на улице украли телефон, злоумышленника разыскали
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Полицейские оперативно задержали подозреваемого в краже

Полицейские оперативно задержали подозреваемого в краже

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В УМВД России по Тверской области обратилась жительница Твери и поблагодарила полицейских за оперативность и помощь в раскрытии преступления.

Вечером, 7 ноября, из поясной сумки её девятилетнего сына украли телефон. Мальчик гулял во дворе дома в Садовом переулке и забыл сумку на скамейке.

Сотрудник уголовного розыска совместно с участковым провели подворовый обход, опросили возможных свидетелей. Под описание внешности предполагаемого преступника подходил один из жителей близлежащих домов.

Подозреваемого задержали, телефон вернули владельцу.

- Сотрудники Центрального отдела полиции очень чётко и грамотно действовали. Стараниями каждого из них преступник был найден, а телефон вернулся к моему сыну. Огромное вам спасибо, - написала заявительница.