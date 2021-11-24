Жительница Твери поблагодарила полицейских за помощь в раскрытии преступления

Полицейские оперативно задержали подозреваемого в краже Фото: Алексей БУЛАТОВ

В УМВД России по Тверской области обратилась жительница Твери и поблагодарила полицейских за оперативность и помощь в раскрытии преступления.

Вечером, 7 ноября, из поясной сумки её девятилетнего сына украли телефон. Мальчик гулял во дворе дома в Садовом переулке и забыл сумку на скамейке.

Сотрудник уголовного розыска совместно с участковым провели подворовый обход, опросили возможных свидетелей. Под описание внешности предполагаемого преступника подходил один из жителей близлежащих домов.

Подозреваемого задержали, телефон вернули владельцу.

- Сотрудники Центрального отдела полиции очень чётко и грамотно действовали. Стараниями каждого из них преступник был найден, а телефон вернулся к моему сыну. Огромное вам спасибо, - написала заявительница.