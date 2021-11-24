Дорожную организацию в Тверской области оштрафовали за причинение вреда почве

Организацию обязали устранить нарушения Фото: минприроды Тверской области

Специалистами минприроды Тверской области в ходе проверки установлено, что дорожно-строительная организация сбрасывала на почву строительные отходы в пригороде Удомли.

Организация и ее руководитель привлечены к административной ответственности.

- С целью восстановления нарушенного состояния окружающей среды и ликвидации загрязнения в Арбитражный суд Тверской области направлено исковое заявление о возмещении вреда, причиненного почве, - сообщает минприроды.

Судом требования удовлетворены в полном объеме, организацию обязали возместить причиненный вред.