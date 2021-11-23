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Общество23 ноября 2021 16:57

Праздничные концерты состоятся в Твери в честь Дня матери

Программы подготовили взрослые и юные музыканты
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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Праздник мамы отмечают в последнее воскресенье ноября.

Праздник мамы отмечают в последнее воскресенье ноября.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

День матери в этом году празднуется 28 ноября (в последнее воскресенье месяца). В честь мам в Твери состоится два концерта. Оба пройдут в библиотеке имени Герцена.

Накануне праздника, 27 ноября, в горнице Герценки выступят юные артисты Детской школы искусств №1 имени Мусоргского. Концерт "Любимой маме" начнётся в 13:00 (6+). А 28 ноября яркие номера музыкальной программы "Поговори со мною, мама" подарят зрителям участники литературно-музыкального объединения "Странник" (12+). Концерт также пройдёт в библиотечной горнице, в 16:00.

Вход на оба концерта свободный.