Двух мужчин задержали за сбыт наркотиков в Тверской области

За сбыт наркотиков задержаны двое мужчин Фото: Олег ЗОЛОТО

В Тверской области задержаны двое мужчин 28 и 30 лет, прибывшие из соседнего региона. Их подозревают в сбыте наркотиков.

При личном досмотре у молодых людей полицейские изъяли свёртки с неизвестным веществом. В съемной квартире обнаружены и изъяты 149 полимерных свёртков с веществом внутри и другие предметы. Улики направлены на исследование в Экспертно-криминалистический центр УМВД России по Тверской области.

Полицейские выяснили, что злоумышленники работали курьерами и собирались сбывать наркотики через закладки.

Фигуранты задержаны. По части 3 статьи 30 УК РФ и части 4 статьи 228.1 УК РФ им грозит до 20 лет лишения свободы.