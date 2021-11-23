На реке в Тверской области замерзают лебедята

Лебеди плавают на водоеме в Тверской области Фото: vk.com/club114776276

О замерзающих на реке Ракитня в Ржевском районе лебедятах в Реабилитационный центр диких животных "Ромашка" сообщила местная жительница.

Женщина рассказала, что два лебеденка плавают в ледяном водоеме совсем одни.

- Родители и два лебеденка улетели, а два более слабых птенца остались. И если им не помочь, то они скорее всего погибнут, как только начнутся холода, - сообщила активистка.

С момента обращения прошел почти месяц. 23 ноября в группе женщина написала, что лебеди так и не улетели, а водоем замерзает.

Под постом появился комментарий от реабилитационного центра. Супруги Мурашовы сообщили, что 28 октября подали заявку от Центра в Минэкологии с просьбой разрешить отлов, но ответа не получили.

- На месте люди готовы были поймать, но похоже не смогли. Если отловите, передержку до весны найдем. Но сами мы, к сожалению, выезжать и кого-то ловить не можем, - написали биологи и посоветовали обратиться к охотинспектору или в МЧС с пробой помочь отловить лебедят.