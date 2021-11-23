Питейное заведение в Твери оштрафовали за антисанитарию

Прокуратура проверила бар в Твери Фото: архив "КП"

В прокуратуру на заведение пожаловались жители дома №12 по улице Хромова в Заволжском районе Твери. Ведомство провело проверку соблюдения собственником законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения при оказании услуг питания в баре.

Установлено, что работниками питейного заведения не исполняют санитарные требования по хранению продукции и уборке помещений.

В отношении должностного и юридического лица общества вынесены постановления о возбуждении дел об административном правонарушении, виновные оштрафованы на 35 тыс. рублей.

Прокуратурой директору бара внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Нарушения устранены.