В Твери подростка арестовали за нападение на следователя

Расследование уголовного дела продолжается Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области по факту применения насилия в отношении представителя власти - сотрудника регионального следственного отдела СК России по ст. 318 УК РФ возбуждено уголовное дело. Арестован 16-летний несовершеннолетний подросток.

По данным следствия, 18 ноября в Твери несовершеннолетний, 2005 года рождения, сопровождал знакомую в помещении Заволжского межрайонного следственного отдела. Молодой человек был недоволен привлечением спутницы к уголовной ответственности. В служебном кабинете он стал нарушать общественный порядок, за грубые и нецензурные выражения получил замечение от руководителя следственного отдела. В ответ несовершеннолетний высказал представителю власти свое недовольство, схватил его за одежду, оторвал верхние пуговицы рубашки и ударил рукой в плечо.

- Установлено, что несовершеннолетний состоит на профилактическом учете в органах ПДН, неоднократно ранее совершал преступления и правонарушения (прекращались по недостижению возраста), привлекался к уголовной ответственности, в 2021 году осужден судом г. Твери за совершение ряда преступлений против собственности, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

23 ноября ведомство выступило с заявлением, что распространяемая в социальной сети информация о причинении руководителем Заволжского межрайонного следственного отдела г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области телесных повреждений несовершеннолетнему не соответствует действительности.

- Следственное управление регионального СКР обращает внимание общественности, что достоверная и объективная информация по уголовным делам, находящимся в производстве следственных органов СК РФ, может исходить только из официальных источников Следственного комитета, а заявления непроверенных источников являются преждевременными и противоречат интересам следствия. Поэтому призываем проявить терпение и дать возможность следствию провести полное и всестороннее расследование данного уголовного дела, - написано в заявлении.