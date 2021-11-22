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Общество22 ноября 2021 16:43

В ночь на 23 ноября в Твери похолодает до -10 градусов

Днем - около нуля
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области установились ночные заморозки

В Тверской области установились ночные заморозки

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Твери и Тверской области на новой рабочей неделе установился стабильный "минус". В ночь на вторник, 23 ноября, в регионе похолодает до -10 градусов. Днем -5... 0 градусов.

По прогнозам Тверского гидрометценра, в отдельных районах возможен снег. Ветер западный, юго-западный 7-12 м/с.

Отрицательные ночные температуры продержатся до конца недели. К выходным ночные заморозки поднимутся до -2 градусов. Днем +3.

Возможна гололедица. Будьте внимательны и осторожны на дорогах!