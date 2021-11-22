Писатель-фантаст прочтёт в Твери курс лекций по литературному мастерству

Лекции станут полезны тем, кто только начинает свой путь в качестве писателя. Фото: Евгения ГУСЕВА

Писатель-фантаст Денис Бурмистров организует в Твери цикл занятий по литературному мастерству. Его лекции станут полезны тем, кто только начинает свой путь в качестве писателя и хочет развиваться в этой творческой профессии.

Курс будет бесплатным. Денис Бурмистров расскажет, как можно миновать подводные камни, которые когда-то мешали ему самому состояться как писатель, научит грамотно строить текст и работать с персонажами.

Лекции будут проходить в Славянском зале библиотеки имени Горького по вторникам, в 18:00. Курс состоит из шести занятий (первое состоится 23 ноября, последнее - 28 декабря). Каждое занятие будет длиться один час.

ИЗ ДОСЬЕ "КП"

Денис Бурмистров - современный российский писатель, автор книг в жанрах фантастики и фэнтези. Родился и вырос в Твери. Полюбил фантастику в одиннадцать лет, увлёкшись творчеством братьев Стругацких. Опубликовал несколько фантастических романов в сотрудничестве с известными издательствами.