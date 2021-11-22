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Происшествия22 ноября 2021 12:46

Житель Твери обокрал на вокзале пассажирку

Потерпевшая лишилась телефона
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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На вокзале мужчина украл у пассажирки телефон

На вокзале мужчина украл у пассажирки телефон

Фото: Александр Новиков

В дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Тверь с заявлением обратилась женщина и рассказала, что в зале ожидания нового железнодорожного вокзала в Твери у нее украли телефон.

Смартфон потерпевшая оставила без присмотра и пошла в кассу. Ущерб составил 9000 рублей.

По камерам видеонаблюдения полицейские выявили подозреваемого. 48-летний ранее судимый житель Тверской области был доставлен в дежурную часть. Телефон у него изъяли и по статье "Кража" возбудили уголовное дело.

Ведется следствие.