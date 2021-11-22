В правительстве Тверской области представлено исполнение регионального бюджета

Глава региона провел совещание. Фото: ПТО

22 ноября губернатор Игорь Руденя провел совещание в областном правительстве. Обсуждалось социально-экономическое развитие Верхневолжья.

- Было представлено исполнение бюджета Тверской области по состоянию на 1 ноября 2021 года. На данный момент доходы региональной казны составляют 70,3 млрд рублей, расходы – 64,2 млрд рублей. В рамках реализации на территории Тверской области национальных проектов большая часть средств предусмотрена на мероприятия в сфере дорожного строительства, демографии, здравоохранения, - сообщила пресс-служба областного правительства

На совещании обсуждалось кадровое обеспечение экономики и социальной сферы Тверской области. Главой региона поставлена задача усилить работу по привлечению в отрасли квалифицированных специалистов.