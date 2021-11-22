Житель Твери задержан за кражу десяти велосипедов

Мужчину подозревают в краже 10 велосипедов
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Твери сотрудниками уголовного розыска задержан подозреваемый в серии краж, безработный, ранее судимый 42-летний местный житель. Мужчина подозревается в краже десяти велосипедов.
Транспортные средства он воровал в подъездах. Общий ущерб превысил сто тысяч рублей.
Похищенные велосипеды подозреваемый продавал случайным прохожим за символическую стоимость – от 1000 до 5000 рублей.
Мужчина задержан. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.