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Происшествия22 ноября 2021 11:16

Житель Твери задержан за кражу десяти велосипедов

Ему грозит пять лет тюрьмы
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Мужчину подозревают в краже 10 велосипедов

Мужчину подозревают в краже 10 велосипедов

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Твери сотрудниками уголовного розыска задержан подозреваемый в серии краж, безработный, ранее судимый 42-летний местный житель. Мужчина подозревается в краже десяти велосипедов.

Транспортные средства он воровал в подъездах. Общий ущерб превысил сто тысяч рублей.

Похищенные велосипеды подозреваемый продавал случайным прохожим за символическую стоимость – от 1000 до 5000 рублей.

Мужчина задержан. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.