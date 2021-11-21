В Тверской области старенькие «Жигули» улетели в кювет и «сделали уши»

Фото с места ДТП. Фото: УГИБДД по Тверской области

Старенькие «Жигули» «пятерка» улетели в кювет и опрокинулись на крышу днем 21 ноября в Торжокском районе на 17 километре трассы Торжок-Старица. Подробности сообщили в региональном ГИБДД.

В ведомстве пояснили, что водитель 1973 года рождения, не справился с управлением, совершил съезд в левый кювет по ходу движения в сторону Старицы. В аварии пострадал пассажир 1980 года рождения. Скорая отвезла его в ЦРБ Торжка с диагнозом переломы 10 и 11 рёбер.

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