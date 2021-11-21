Вечером 21 ноября на телебашне в Твери включат особую подсветку

Красивая ночная подсветка появится а центре города в день празднования Всемирного дня телевидения. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

21 ноября, во Всемирный день телевидения, филиал РТРС «Тверской ОРТПЦ» включит архитектурно-художественную подсветку на телебашне в городе Твери. Об этом сообщила пресс-служба правительства Тверской области.

Сообщается, что вместе с тверской телебашней праздничной подсветкой украсятся телебашни и в других городах, крупных и не очень.

Всемирный день телевидения отмечается ежегодно, начиная с 1996 года. Он призван привлечь внимание к роли телевидения в современном мире.

В Калининскую, ныне Тверскую, область регулярное телевещание пришло в 1955 году, когда в Калинине появился свой передающий комплекс.

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